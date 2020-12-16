فتح الأبواب أمام الجماهير في دوري أبطال آسيا

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(المستقلة) قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السماح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2020، الذي يجمع بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، السبت المقبل.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات الحضور خلال اليومين المقبلين.

وسيكون نهائي هذا العام الأول منذ عام 2012 الذي يجري من مباراة واحدة، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها النهائي على ملعب محايد منذ عام 2010، وذلك ضمن التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق والحكام وكافة أطراف اللعبة في ظل جائحة كورونا.

 

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