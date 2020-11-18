فايزر وبوتنيك: لقاح فيروس كورونا الخاص بنا فعال بنسبة 95٪

المستقلة … قالت شركة فايزر الامريكية و شركة بوتنيك الالمانية ان لقاحهما أن التحليل النهائي لنتائج الاختبارات السريرية للقاحهما ضد فيروس كورونا يدل على أن فعاليته تشكل 95%.

و في بيان مشترك بين الشركتين اليوم الأربعاء جاء فيه أن التحليل الأخير لمدى فعالية لقاح BNT162b2 (الذي طورته هاتان الشركتان) والذي تم إجراؤه أثناء المرحلة الثالثة من اختباراته، أظهر أن فعالية هذا اللقاح المضاد لمرض “فيروس كورونا الناجم عن فيروس كورونا المستجد تشكل 95%، “وذلك بعد مرور 28 يوما على الحقنة الأولى”.

يذكر أن شركتا فايزر و بوتنيك ستتقدمان إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “في الأيام القريبة”، للحصول على ترخيص رسمي للقاحهما في الولايات المتحدة.