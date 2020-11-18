“فايزر” ترفع فاعلية لقاحها لمعالجة كورونا إلى 95٪

المستقلة/-  أعلنت شركتي “فايزر” الأمريكية و “بيونتك”  الألمانية اليوم الأربعاء، أن التحليلات النهائية على بيانات التجارب السريرية تظهر أن لقاحهما فعال بنسبة 95% في منع الإصابة بـ “كوفيد -19”.
وذكرت الشركتان أن اللقاح المسمى “BNT16 2b2″كان فعالا للغاية في الحماية من الفيروس بعد 28 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى، وأن فعاليته متسقة عبر كافة الأعمار والأجناس، كما أن فعاليته بالنسبة لكبار السن تزيد عن 94%.
وتسعى “فايزر” للحصول على ترخيص للقاح في غضون أيام، مما يمهد الطريق لتوزيع اللقاح بنهاية العام في حال سمح الجهات التنظيمية الصحية بذلك.
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