فايروس غامض يتفشى في قطاع الاسماك في بغداد

المستقلة /- طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الفيروس المتفشي في الاسماك في بغداد وعدة محافظات.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه : تم الكشف خلال هذا الاسبوع عن بؤر لمرض الكوي هيربس فيروس في الاسماك في محافظات بابل والانبار و صلاح الدين و مناطق في بغداد .

واضاف تم الطلب من دائرة البيطرة التواصل الفوري مع المستشفيات البيطرية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية و الاستنفار العام .

واشار الشمري الى ضرورة تبليغ رئيس السلطة الادارية في المحافظة بتشكيل لجنة مركزية حسب المادة ١٦ اولاً من قانون الصحة الحيوانية و رفع درجات الرصد و التحري القصوى في اقفاص و احواض تربية الاسماك و التبليغ عن اي حالة مشتبه بها و ارسال عينات الى المختبر المركزي .

واوضح ان اللجنة طلبت ابلاغ المربين و اصحاب مشاريع الاسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي ، وابلاغ المربين بالامتناع عن تربية اعمار مختلفة من الاسماك بنفس الاقفاص .

وشدد على المربين بمتابعة الامر لغرض الوقاية لحين توفر علاج او لقاح و التاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالمرض.