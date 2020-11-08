فالنسيا يسحق ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

(المستقلة) – حقق فالنسيا فوزا عريضا على ضيفه ريال مدريد برباعية مقابل هدف، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، مساء الأحد.

افتتح كريم بنزيمة نجم ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 23، وأحرز كارلوس سولير هدف التعادل في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، فيما أضاف رافاييل فاران مدافع الريال هدفا ثانيا للخفافيش في الدقيقة 43 بالخطأ في مرماه.

وأضاف سولير الهدفين الثاني والثالث له، الثالث والرابع لفريقه، من ركلتي جزاء جديدتين في الدقيقتين 54 و63.

بهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتسب فيها 3 ركلات جزاء على ريال مدريد في مباراة رسمية، وثالث مرة يسجل لاعب 3 أهداف أو أكثر من ركلات جزاء في مباراة بالدوري الإسباني.