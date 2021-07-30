فاران يودع ريال مدريد للمرة الأخيرة

المستقلة/- حرص المدافع الفرنسي رافائيل فاران، على توديع زملائه السابقين في ريال مدريد، قبل الانتقال هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد، صور الزيارة الأخيرة لفاران، قبل ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

وكتب موقع ريال مدريد “جاء فاران إلى المدينة الرياضية لتوديع النادي الذي كان بمثابة منزله خلال المواسم الـ 10 الماضية”.

وأضاف “التقى اللاعب الفرنسي برئيس النادي، وتحدثا عن المرحلة التي قضاها في ريال مدريد والنجاحات التي حققها مع الفريق”.

وتابع “كما ألقى فاران، التحية على اللاعبين وكارلو أنشيلوتي والطاقم الفني خلال الجلسة التدريبية للفريق، حيث ودعه الجميع بحرارة كبيرة”.

وزعمت تقارير صحفية أن فاران انتقل من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد نظير 50 مليون يورو.

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