فاران يعرقل سعي ريال مدريد لضم مبابي

المستقلة/- وجه الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، ضربة كبيرة للنادي الملكي، في صفقة التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف 2022، ولا يمانع الميرنجي بيعه، أو إقحامه في صفقة تبادلية هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد حاول إقحام فاران في صفقة مبابي، لإقناع سان جيرمان بالتخلي عن مهاجمه الفرنسي.

وأشارت إلى أن فاران رفض بشكل قاطع أن يكون جزءا من صفقة مبابي؛ لأنه لا يرغب في العودة للدوري الفرنسي. وأوضحت أن فاران يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي، ويعد مانشستر يونايتد الوجهة الأقرب له حتى الآن.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ريال مدريد لن يقبل بأقل من 60 مليون يورو للتخلي عن فاران هذا الصيف.

وأضافت أن اللاعب رفض كل عروض التجديد مع الميرنجي، والتي لم تحقق مطالبه بالحصول على 10 ملايين يورو سنويا.

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