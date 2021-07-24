فاران يبلغ أنشيلوتي بموقفه من البقاء مع ريال مدريد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، عن مقابلة تمت بين الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للحديث حول مستقبله.

وارتبط اسم فاران بمغادرة ريال مدريد هذا الصيف، في ظل عدم الاتفاق مع الميرنجي حول شروط عقده الجديد.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فاران أبلغ أنشيلوتي بأنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بينما أبلغه المدرب برغبة النادي في تجديد عقده ومواصلة الاعتماد عليه.

وأضافت الصحيفة، أن فاران سوف يستمر في التدريب تحت قيادة أنشيلوتي، على الرغم من أن كل المؤشرات تؤكد اقترابه من مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة، أن فاران أتم اتفاقه بالفعل على الشروط الشخصية في عقده مع مانشستر يونايتد، ويتبقى فقط اتفاق الناديين.

واختتمت الصحيفة، بأن ريال مدريد يشترط الحصول على 70 مليون يورو لبيع فاران هذا الصيف، في الوقت الذي لا ينوي فيه مانشستر يونايتد دفع أكثر من 40 أو 45 مليون يورو.

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