فائق الشيخ علي يدشن حملة “حكمكم فتنة”

المستقلة /- دعى فائق الشيخ علي السياسي المستقل في تغريدة على حسابة عبر منصة تويتر الى اطلاق حملة ضد ” كل وطنيات برؤوس العراقيين ” حسب وصفة حملة تحت هاشتاج #حكمكم_فتنة.
وقال الشيخ علي “رداً على كل مَنْ باعَ وطنيّات برؤوس العراقيين، وأظهر نفسه وكأنه أحرص من أهل الغيرة الشرفاء على بلدهم، وهو في حقيقته يعمل لمصلحة إيران وميليشياتها” .
واردف ” ولكي يرتدع كل مَنْ تسوِّل له نفسه بالمزايدة على المضحين والثوار من بنات وأبناء تشرين، أطلب إطلاق وتبني وترويج هاشتاگ #حكمكم_فتنة” .
رداً على كل مَنْ باعَ وطنيّات برؤوس العراقيين، وأظهر نفسه وكأنه أحرص من أهل الغيرة الشرفاء على بلدهم، وهو في حقيقته يعمل لمصلحة إيران وميليشياتها.. ولكي يرتدع كل مَنْ تسوِّل له نفسه بالمزايدة على المضحين والثوار من بنات وأبناء تشرين، أطلب إطلاق وتبني وترويج هاشتاگ#حكمكم_فتنة
— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) July 14, 2022
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