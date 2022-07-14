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فائق الشيخ علي يدشن حملة “حكمكم فتنة”

المستقلة /- دعى فائق الشيخ علي السياسي المستقل في تغريدة على حسابة عبر منصة تويتر الى اطلاق حملة ضد ” كل وطنيات برؤوس العراقيين ” حسب وصفة حملة تحت هاشتاج #حكمكم_فتنة.

وقال الشيخ علي “رداً على كل مَنْ باعَ وطنيّات برؤوس العراقيين، وأظهر نفسه وكأنه أحرص من أهل الغيرة الشرفاء على بلدهم، وهو في حقيقته يعمل لمصلحة إيران وميليشياتها” .

واردف ” ولكي يرتدع كل مَنْ تسوِّل له نفسه بالمزايدة على المضحين والثوار من بنات وأبناء تشرين، أطلب إطلاق وتبني وترويج هاشتاگ #حكمكم_فتنة” .

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