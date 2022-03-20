فؤاد عبد الواحد يطرب جمهور حفل “طاب السمر” في الرياض

المستقلة/- أعرب الفنان الخليجي فؤاد عبدالواحد عن سعادته بالليلة الغنائية “طاب السمر” الذي قدمها على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة الفنانين أصيل أبو بكر وعلي بن محمد، متنقلاً بين باقة من الأغاني الشهيرة التي يفضلها الجمهور أبرزها “خنجر يماني، ياللي تبون الحسيني، تعلم، لا شفتي”، بينما تألق في غنائه بالفصحى مع موال “قل للمليحة”، وأشعل المسرح بأغنية “خطر غصن القنا” من الموروث اليمني، كما غنى مجموعة من ألبومه الأخير الذي طرحه خلال العام 2020، الى جانب غنائه من روائع الفنان الراحل أبو بكر سالم مثل “سر حبي”.

وحملت ليلة “طاب السمر” الكثير من المفاجآت للجمهور، خاصة عندما اعتلى خشبة المسرح فناني الحفل الثلاث فؤاد عبد الواحد وأصيل أبو بكر وعلي بن محمد، وقدموا “تريو” غنائي من أهم أغنيات الراحل أبو بكر سالم، والتي تضمنت أغنيات: يا سهران، يالله مع الليل” وسط تفاعل مميز من الجمهور السعودي والعربي الحاضر.

وأعرب فؤاد، عقب نهاية الحفل عن شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ولجمهور الرياض ولشركة “بنش مارك” على التنظيم الرائع لحفلة “طاب السمر”، مثنياً على أداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، حيث قال في تغريدته عبر “تويتر” عقب الحفل: “عندما تجتمع القلوب المُحبة فإنه يكون من بينهم الفنانين العزيزين أصيل أبوبكر و علي بن محمد، تشرفت بالغناء معكم ومع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد”، وأضاف في تغريدة أخرى منفصلة: “الشكر موصول للصديق عبدالله مخارش، و التنظيم الأكثر من رائع من بنش مارك”.

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فؤاد عبد الواحد يطرب جمهور حفل “طاب السمر” في الرياض

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