فؤاد حسين يستلم اوراق اعتماد سفير سلطنة عٌمان لدى بغداد

المستقلة / – تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد حامد بن عقيل سفير سلطنة عُمان لدى بغداد، .

وشدَّد الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم , على اهتمام بغداد بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز العلاقات، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ “.

وتمنّى وزير الخارجية خلال اللقاء , النجاح للسفير في مهامِّ عمله، وأبدى استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاح البعثة الدبلوماسيّة ببغداد؛ لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين”.

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