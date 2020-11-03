فؤاد حسين يستلم اوراق اعتماد سفير سلطنة عٌمان لدى بغداد

المستقلة / – تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد حامد بن عقيل سفير سلطنة عُمان لدى بغداد، .

وشدَّد الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم , على اهتمام بغداد بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز العلاقات، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ “.

وتمنّى وزير الخارجية خلال اللقاء , النجاح للسفير في مهامِّ عمله، وأبدى استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاح البعثة الدبلوماسيّة ببغداد؛ لتطوير العمل المُشترَك بين البلدين”.