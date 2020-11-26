فؤاد حسين: العراق مؤيد وداعم لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

المستقلة /- نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للتطبيع مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير العراقي: “مجتمعنا مؤيد للقضية الفلسطينية ولم تعرض علينا مسألة التطبيع وندعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.

وأضاف: “المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل أيضا جزءا من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة”.

وتابع: “المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق”.