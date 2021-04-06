غواتيمالا ستشتري 16 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

المستقلة /- أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتيي أن بلاده ستشتري 16 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا لتطعيم نحو نصف عدد سكان البلاد.

وقال جياماتيي في خطاب له، يوم الاثنين، إن الحكومة حولت الأموال لشراء اللقاح الذي سيتم توريده خلال الأسبوعين القادمين.

يذكر أن السلطات الصحية في غواتيمالا وافقت على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في فبراير الماضي.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح الروسي الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، في أكثر من 50 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن غواتيمالا سجلت أكثر من 195 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، ونحو 7 آلاف من الوفيات.

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