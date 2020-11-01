غرامة تصل الى 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامة في السعودية

غرامة تصل الى 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامة في السعودية

المستقلة /-شدد وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، على ضرورة ارتداء الجميع للكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث باسم وزارة الصحة، إن غرامة تواجد أي شخص داخل التجمعات وبدون كمامة تصل إلى ألف ريال، مؤكدا أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتضاعف في حال التكرار.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي على أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في المملكة حتى الآن بلغ 347656، فيما بلغت الوفيات 5420 وفاة.