غرائب الملاعب.. الديوانية يرتدي 3 ماركات

(المستقلة) في مشهد غريب وغير معتاد بملاعب كرة القدم، يرتدي فريق الديوانية ملابس رياضية من 3 ماركات مختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الديوانية، اليوم الثلاثاء، صورا من تدريبات الفريق قبل مواجهة أمانة بغداد، الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس العراق.

وأظهرت الصور التي نشرها الديوانية أن لاعبي الفريق والجهاز الفني يرتدون ملابس من 3 شركات مختلفة، أديداس ونايكي وكابا.

جدير بالذكر أن قضية الملابس الرياضية لأندية الدوري العراقي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وكان زيد يعرب، مستشار التسويق الرياضي، قد أطلق مبادرة “منع التقليد” قبل عدة أشهر، لحث الأندية العراقية لاستخدام ملابس رياضية أصلية.

وأعلن يعرب قبل فترة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن 17 من 20 ناديا في الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم يرتدون ملابس أصلية من شركات عالمية.

وأشار يعرب إلى الحملة حظيت بمساندة كبيرة من الجمهور والإعلام، لتحقق نتائج تاريخية منذ أول موسم انطلقت فيه.