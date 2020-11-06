غدا.. إنطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية 2020.. تفاصيل

المستقلة/ منى شعلان/ بدأت يوم الأربعاء الماضى 4 نوفمبر، الجولة الأولى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية المصرية 2020 ، على أن يغلق باب التصويت اليوم الجمعة 6 نوفمبر، وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات فى الداخل غدا السبت وعلى مدار يومين، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى المرحلة الثانية والمحافظات، التى تتضمنها مواعيد فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

فى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر.

هذا وانتهت أجهزة وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتتابع غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، قيام محافظات المنوفية والغربية والدقهلية بإنهاء الاستعدادات للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا السبت والأحد 7و8 نوفمبر.