عُمان تنهي حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا إن سلطنة عمان ستنهي السبت حظر تجول ليلي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن المتاجر والأنشطة التجارية ستحظر من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا.

وكانت هذه الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والسيارات بين الساعة 7 مساء و 4 صباحا منذ 8 مايو، وأيضا حظر النشاط التجاري خلال النهار، والذي سيسمح به.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في سلطنة عمان منذ بداية العام الجاري، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة.

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