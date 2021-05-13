عُمان تنهي حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا
المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا إن سلطنة عمان ستنهي السبت حظر تجول ليلي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن المتاجر والأنشطة التجارية ستحظر من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا.
وكانت هذه الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والسيارات بين الساعة 7 مساء و 4 صباحا منذ 8 مايو، وأيضا حظر النشاط التجاري خلال النهار، والذي سيسمح به.
وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في سلطنة عمان منذ بداية العام الجاري، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة.
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