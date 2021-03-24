عودة شريهان إلى الشاشة في رمضان 2021

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد الفنانة المصرية شريهان، للعودة إلى الشاشة التليفزيونية مرة أخرى، من خلال بوابة الإعلانات ، وذلك بعد غياب أكثر من 27 عاماً عن الوسط الفني.

حيث تعاقدت النجمة المصرية على حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وهو عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي ضخم تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينيات وفوازير رمضان، ويحتوي على عدد من رقصاتها واستعراضاتها، حيث تشارك إحدى الفِرق الفنية الأوروبية شريهان في هذا العمل، تحت قيادة المخرج أحمد شاكر خضير.

وفى وقت سابق أعلنت الفنانة شريهان عن مصير مسرحية “كوكو شانيل” التي انتهت من تنفيذها قبل أربع سنوات وكتبت في تغريدة ردّت بها على سؤال لأحد متابعيها على “تويتر” حول مصير المسرحية التي تم الإعلان عنها قبل أربع سنوات، موضحةً: “ستُعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط”.

يذكر أن أخر أعمال شريهان هو فيلم “العشق والدم” مع فاروق الفيشاوي عام 2002، من تأليف بسيوني عثمان، وإخراج أشرف فهمي.