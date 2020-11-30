عودة الهدوء للناصرية رغم استمرار الاعتصامات

المستقلة /-عاد الهدوء الى ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاج في مدينة الناصرية جنوبي العراق بعد أحداث دامية راح ضحيتها عشرات المحتجين.

شهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية صدامات دامية بين المتظاهرين، لكن المعتصمين في هذه الساحة يصرون على مواصلة الاحتجاج عبر اعادة تنظيم صفوفهم.

فبعد احداث دامية سقط على اثرها عشرات الضحايا عاد الهدوء إلى ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج في مدينة الناصرية جنوب العراق.

اما خارج الساحة ما زالت عمليات الحرق وقطع الطرق الرئيسية بواسطة الإطارات المحترقة مستمرة رغم اعلان السلطات فرض حظر التجوال.