عن مشوارها الفنية ودور أحمد حلمى فى حياتها.. منى زكي تتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ انتهت منذ قليل ندوة تكريم الفنانة المصرية منى زكي ، بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز ضمن فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أقيمت الندوة بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية،بحضور عدد من المشاهير ومن بينهم رئيس المهرجان محمد حفظي والمؤلف تامر حبيب وبسنت شوقي وشريف حافظ ومريم الخشت وكريم قاسم ، وقامت بإدارة الحوار الإعلامية رايا أبي راشد.

ومن أبرز تصريحات منى زكي ، خلال الندوة :

– عشت فترة من طفولتي خارج مصر وكنت عندما أريد مشاهدة أعمال عربية اتابع أهم المسرحيات المصرية وخصوصا للفنان محمد صبحي ومن هنا كانت بداية حبي للتمثيل.

– علاقتي بالتمثيل بدأت بالصدفة، كنت في مرحلة الطفولة اشارك في بعض المسرحيات المدرسية ليس كممثلة ولكن خلف الكواليس وفي يوم غاب ممثل وفجاة طلبوا مني ارتداء ملابس الشخصية وإلقاء كلماته وكان وقتها عمري 11 عاما، وقلت الجملة بشكل جيد جدا والجمهور ضحك لأنها جملة مضحكة، خجلت وشعرت أن هذا ليس مجالي وتوقفت عن المشاركة في أي مسرحية.

– جئت لمصر وعمري 13 عاما وكنت أجلس مع والدتي فأخبرتني أن الفنان محمد صبحي الذي أحبه كثيرا، يقيم مسابقة للوجوه الجديدة، قدمت في المسابقة وكتبت أنني أجيد الرقص وأنا لا أجيد اي شيء فقط كي أراه.

– وقفت أمام محمد صبحي وسألني عن مشهد حضرته للتمثيل، وأنا لم أحضر أي شيء، طلب مني أن أعود بعد يومين، وفعلا عدت وقدمت مشهدا من مسرحيته مع شريهان، كنت أنظر للأرض وأقول الكلام الذي حفظته، أخبرني وقتها أنني احتاج التركيز وتعلم النطق السليم للغة العربية، واخذت بروفات لإعداد الممثل وبدأت أشعر بالسحر وندهتني النداهة.

– التمثيل يجعل من يقوم به يشعر بعظمة الإنسان، والمخرج يساعد الممثل في الوصول لهذه الحالة.

– انبهرت بعالم السينما من خلال فيلم “الزوجة 13” وأدركت أنه النسخة “المودرن” من ألف ليلة وليلة.

– ذهبت لاختبار أداء فيلم “أيام السادات” ثلاث مرات ورفضني محمد خان مرتين لكن القدير أحمد زكي كان مصَر علي وطلب مني الذهاب للمرة الثالثة وكان متواجدا فيها مدير التصوير طارق التلمساني وهو الذي أثر علي خان وتم قبولي.

– رفضت أفلام في بداية مشواري بسبب مصطلح “السينما النظيفة” الذي تم اطلاقه علي جيلنا واتضح أنني كنت خاطئة.

– “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “أيام السادات”، “احكي يا شهرزاد و”تيمور وشفيقة”، “دم الغزا” و”أفراح القبة” أقرب الأعمال لقلبي.

– أنا ونجمات جيلي حققنا الكثير من النجاحات وكسرنا الكثير من القواعد والتي كان أبرزها قاعدة البطل النجم وأنه يجب أن يكون العمل قائم علي ممثل رجل ليحقق إيرادات.

– ياسمين عبد العزيز كسرت قاعدة الإيرادات وحققت مبالغ هائلة من خلال أعمالها في السينما.

– منة شلبي ممثلة قديرة و”معجونة بالفن” ومازال لديها الكثير من القدرات التمثيلية لم تظهر بعد.

– افتقد وجود حنان ترك على الساحة الفنية.

– لدي طقوس قبل التصوير مثل إشعال البخور في مكان التصوير.

– تمنيت الوصول للعالمية لكن الأمر صعب مع وجود ثلاث أطفال.

– لم أتخيل حياتي بدون أحمد حلمي فهو عشرة 18 عاما وحياتي ستكون بائسة من دونه.

-وحيد حامد من المخرجين القلائل الذي من مجرد الجلوس معه تتعلم دروسا في الفن والحياة.

يذكر أن منى زكي يعُرض لها حاليًا فى السينمات المصرية فيلم “الصندوق الأسود”، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.