“عن مرضه ومراسم تأبينه” زوجة شون كونري تتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت ميشلين روكبرون ، زوجة الممثل العالمي شون كونري الذي توفي السبت عن 90 عاما، أنه كان مصابا بالخرف وتوفي أثناء نومه بسلام ، وفقا لصحيفة “ذي ميل أون صنداي.

وأضافت ميشلين روكبرون وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري ، أنها كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي ، هذا ما أراده” ، وتابعت “كان يعانى من الخرف وقد أثر ذلك عليه.. وحصل على رغبته الأخيرة فى الهروب دون أى ضجة”.

وتحدثت روكبرون، الرسامة فرنسية- مغربية، عن علاقتها بزوجها الراحل ، قائلة : تعرفنا فى بطولة للجولف، وتم الزواج عام 1975، مضيفة: “لقد كان رائعًا وكانت لدينا حياة رائعة معًا ، لقد كان نموذجًا للرجل ، سيكون الأمر صعبًا جدًا بدونه، وأنا أعلم ذلك، لكنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وذهب بسلام”.

وأشارت روكبرون، إلى أن زوجها سيُحرق وسيقام حفل تأبين فى وقت لاحق، و إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس ، لافته أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة رماد الممثل إلى اسكتلندا، وقالت الأرملة: “لم نقرر ما نفعل.. هذا شىء سنتحدث عنه قريبًا، لكنه سيُحرق فى جزر الباهاما، وهذا ما أراده”.

شون كونري ممثل اسكتلندي ، ولد في 25 أغسطس عام 1925 لأم تعمل كعاملة نظافة وأب يعمل كعامل في مصنع وسائق شاحنة، ولديه شقيق أصغر ، ومن أجل إعالة أسرته، عمل كونري في توصيل الحليب والمساعدة في محل جزارة، وترك المدرسة في عمر الـ13.

وفي عام 1946، انضم كونري للبحرية الملكية البريطانية، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تستمر خدمته داخلها لمدة 7 سنوات، فقد خرج منها بعد 3 سنوات فقط بسبب معاناته من قرحة في المعدة.



وعندما بلغ الـ18 من عمره، بدأ شون كونري ممارسة رياضة كمال الأجسام، ومن عام 1951 تدرب بشكل مكثف مع إلينغتون، وهو مدرب رياضي سابق في الجيش البريطاني، وفي عام 1953، فاز بالمركز الثالث في مسابقة “مستر يونيفرس”.

وفي سن 23 عاما، كان لديه خيار بين أن يصبح لاعب كرة قدم محترف أو ممثل، وعلى الرغم من أنه أظهر الكثير من العلامات الواعدة في الرياضة، فقد اختار التمثيل، وكان فيلم “No Road Back” إنتاج عام 1957 هو أول دور رئيسي لشون كونري.

وفي عام 1962 كانت الفرصة الحقيقية للممثل الاسكتلندي بأن يكون أول من يجسد أشهر عميل سري على الشاشة الفضية هو “جيمس بوند”، في فيلم “Doctor No”.

وتضمنت مسيرة السير شون كونري أفلام شهيرة مثل The Hunt for Red October وIndiana Jones وThe Last Crusade وThe Rock.

واعتزل شون كونري التمثيل في عمر الـ77 عاما، وكان ذلك في عام 2003 بعد أن قدم أخر أفلامه “عصبة السادة الخارقة”.

وسرد” شون كونري” قصة حياته في مذكرات مرتقبة بعد أن تقاضى 7 مليون جنيه إسترليني، وكان مقررا أن يقوم بتحرير المذكرات الكاتب “هنتر دافيز” الذي كتب مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.