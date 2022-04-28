عنوز : العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة

المستقلة/- أعلن رئيس اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب النائب محمد عنوز، الخميس، العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة، بينما نوَّه بأنَّ الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

وقال عنوز، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إنَّ “الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين”.

وأشار إلى أنَّ “هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي”.