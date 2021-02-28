عمل خطير .. قطر تدين استهداف الرياض فجر اليوم 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف عاصمة السعودية فجر اليوم الأحد، واعتبرته عملا خطيرا.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن “دولة قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعتبره عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وجددت الدوحة في البيان، موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، وكذلك 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي المملكة.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنها أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

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