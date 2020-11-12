عمليات موسعه ضد داعش في بغداد

المستقلة /_سرى جياد/ وسّعت القوات المسلحة نطاق عملياتها لمطاردة خلايا تنظيم «داعش» بدءاً من المناطق المحيطة بالعاصمة (حزام بغداد)، وصولاً إلى صحراء الأنبار غرباً وجبال مكحول وخانوكة شمال غربي البلاد، بعد سقوط ضحايا في هجوم للتنظيم قرب بغداد الأسبوع الماضي.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، القوات كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية، بحسب بيان لمكتبه.

وشدد الكاظمي على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد. وقدّم نائب قائد العمليات المشتركة تقريراً مفصلاً عن العمليات الأمنية التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه، فضلاً عن العمليات التي انطلقت في صحراء الأنبار.

وكلف المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي متابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الأوضاع فيها مؤكداً ضرورة ضبط الأمن فيها.