عملاق برتغالي يقترب من خطف صفقة النصر السعودي

المستقلة/- اقترب نادي النصر السعودي من خسارة صفقة عالمية جديدة، بعد تدخل نادي بنفيكا، عملاق الدوري البرتغالي.

ويعاني النصر، من مشاكل إدارية وفنية كبرى، أثرت على نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

النصر كان قد تقدم بأكثر من عرض مغري إلى كوستا، لضمه إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن دييجو كوستا، فسخ عقده بالتراضي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في مطلع العام الحالي، ولم يوقع مع أي فريق، حتى الآن.

وعلى الرغم من حرمانه من التعاقدات، إلا أن النصر، حصل على الضوء الأخضر من اتحاد الكرة، لتسجيل لاعب أجنبي حر، بدلا من الكوري الجنوبي كيم جين سو، الذي تأكد غيابه عن الملاعب، حتى أكتوبر/تشرين الأول القادم على الأقل بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بات المهاجم الإسباني دييجو كوستا، على أعتاب الانضمام رسميا، إلى بنفيكا البرتغالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنفيكا، الذي يدربه البرتغالي خورخي خيسوس، والذي سبق له وأن قاد الهلال، قدم عرضا مغريا إلى المهاجم الإسباني، لضمه إلى صفوفه.

وأوضحت أن كوستا، في طريقه إلى قبول العرض، بعد أن فشلت الأندية البرازيلية الراغبة في التعاقد معه، في تلبية طلباته المالية، بالإضافة إلى رفضه الانضمام إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.