عملاق إنجليزي يستهدف ضم أشرف حكيمي

المستقلة/- قرر أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز استغلال الحالة الضبابية التي يعيشها نادي إنتر ميلان على المستوى الإداري خلال المرحلة الحالية من أجل خطف أشرف حكيمي في الصيف المقبل.

وأصبح مستقبل نادي إنتر ميلان ضبابيا في الوقت الراهن بسبب رغبة المُلاك الصينيين في بيع النادي مجددا، تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية أن إنتر ميلان لم يقم بدفع باقي أموال ريال مدريد في صفقة التعاقد مع أشرف حكيمي حتى اللحظة بسبب أزمة الملاك الصينيين.

وفي حال استمرت هذه الأزمة، فإن إنتر ميلان قد يضطر للتخلي عن أشرف حكيمي في الانتقالات الصيفية المقبلة لدفع قيمة الصفقة إلى ريال مدريد وعدم التعرض لعقوبات.

ودخل أرسنال بشكل مفاجئ في قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع أشرف حكيمي في الانتقالات الصيفية المقبلة حال فكر إنتر ميلان في التخلي عنه.

ويرى أرسنال أن حكيمي سيكون تدعيم قوي يضمن نقلة نوعية في مستوى الفريق على المستوى الهجومي، وهو ما قد يدفعه لدفع المبلغ المطلوب للحصول على خدماته.

ولكن يبقى طموح حكيمي في المشاركة بدوري أبطال أوروبا وحصد الألقاب حائلا دون انتقاله إلى أرسنال، وتفضيله أحد الأندية الأخرى التي يتوفر بها ذلك الطموح.