عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “يا أنا يا لأ”، منذ قليل، عبر إحدى المنصات ، ويتضمن 12 أغنية ، وهم “يا أنا يا لأ”، “محسود”، “شكراً”، “عايز أعمل زيك”، “طبل”، “بتهزر”، “فاكرني ياحب”، “وأنا معاك”، “يادلعوا”، “من العشم”، “محسود (Remix)” ، “الجو جميل”.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

وطرح عمرو دياب خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما “محسود” و”يا أنا يا لأ” ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

“محسود” كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و”يا أنا يا لأ” من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وحقق برومو أغنية “يا أنا يا لاء” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديًا قميصًا أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي “أهي أهي”، و”أماكن السهر” و”الجو جميل”.