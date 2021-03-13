عمرو دياب يسقط على المسرح – فيديو

المستقلة /- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائيا.

ويبين الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، يغني أغنيته “يا أنا يا لا” في حين زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: “عادي، عادى”، وأكمل الغناء.