عمرو أديب يرد على محمد رمضان ويؤكد ..ليس بيني وبينه خصومة

المستقلة /-رد الإعلامي المصري عمرو أديب على لوم مواطنه الفنان محمد رمضان له، بسبب هجومه عليه بعد الحادث الذي أصاب ممثلا شابا يدعى ”يوسف“ جرّاء استخدام قنبلة حقيقية في تصوير إعلان لرمضان.

وقال أديب خلال تقديم برنامجه ”الحكاية“ على فضائية ”mbc مصر“، إنه قام بواجبه ودوره الإعلامي تجاه شاب لا يجد معينا له بعدما تأذى بشدة من الحادث الذي جرى في تصوير الإعلان.

وأضاف أنه ليس بينه وبين رمضان خصومة حتى يفتح النار عليه، إنما قد يكون أحد أبلغه بصورة خاطئة ما قاله في حلقة أمس، وتسرع رمضان بنشر منشوره قبل مشاهدة الحلقة، مؤكداً أنه فعل الصواب بوقوفه بجانب الشاب يوسف، وأن محمد رمضان له آلاف الأشخاص الذين سيقفون بجانبه.

وتابع أنه كان يتوجب على رمضان، السؤال عن حالة الممثل الشاب يوسف، نجل الفنانة لبنى ونس، وليس الخروج والحديث عن نفسه وما جرى له من أذى في ظهره، حيث إنه قادر على علاج نفسه في أفخر المستشفيات، على عكس حالة يوسف الذي ليس له أحد يسأل عنه ويرى طلباته ويهتم بحالته الصحية.

وتساءل أديب عن عوامل الأمان في أعمال محمد رمضان، حيث إنه أثناء تصوير الإعلان أصيب الممثل الشاب يوسف، وخلال تصويره مسلسل ”موسى“ أصيب رمضان نفسه، قائلاً: ”كيف تتم إصابتك يا محمد وإصابة شخص آخر، خلال 3 أيام في تصوير عملين مختلفين؟!“.

وأردف: ”يا محمد، الإعلام له فضل كبير عليك، الإعلام الذي تلومه الآن هو من صنعك، كنت أتمنى أن تعد الشخص المصاب بالتمثيل معك في عمل آخر كتعويض له“.

ولفت إلى أنه يجب على رمضان أن يكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه غيره من المواطنين والممثلين الشباب الذين يعملون معه، متمنيا له التوفيق في عمله ونجاح مسلسله الرمضاني ”موسى“.

يذكر أن محمد رمضان أصيب الجمعة الماضي، بحروق في ظهره، كما تعرض أحد الأشخاص لإصابة في قدمه بسبب قنبلة تم استخدامها في تصوير إعلان جديد لرمضان أيضا.

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