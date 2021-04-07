على غرار “الملك أحمس”.. بلاغ للنائب العام ومطالبات بوقف مسلسل “الطاووس”

على غرار “الملك أحمس”.. بلاغ للنائب العام ومطالبات بوقف مسلسل “الطاووس”

المستقلة/- منى شعلان/ أثار المسلسل المصري “الطاووس” جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ ألمح البعض إلى أن المسلسل يتعرض لحادثة فتاة الفيرمونت الشهيرة بطريقة ما، لذا تقدم المحامي طارق العوضي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بوقف عرض المسلسل على غرار وقف مسلسل “الملك أحمس”.

وأكد طارق العوضى في بلاغه أن الدعاية استخدمت قضية الفيرمونت، كما تم استغلال صورة موكلته نازلي مصطفى كريم، وذلك رغم أن القضية مازالت في مرحلة التحقيقات والنيابة حذرت من تناولها.

كما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان”بلاغ بوقف مسلسل الطاووس” لمنع عرض المسلسل، خاصةً أنه يناقش قضية الاغتصاب التى لا يتناسب عرضها في شهر رمضان الكريم.

من جانبه نفى رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل “الطاووس” صحة ما تردد عن إسقاط المسلسل على قضية شهيرة في أحد الفنادق، موضحا أن هذا غير صحيح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أن المسلسل يتناول كافة قضايا المجتمع والتى منها التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة.

وأوضح أن هذه القضايا ليست بجديدة في الدراما المصرية لافتا أن المسلسل يناقش أيضا تغلغل السوشيال ميديا في المجتمع المصري.

مسلسل “الطاووس” بطولة كل من جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.