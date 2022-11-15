علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

المستقلة /- لعقود من الزمان، ظل العلماء في حيرة من أمرهم بشأن الكيفية التي يتسبب بها ارتفاع نسبة السكر في الدم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لكن باحثي جامعة أكسفورد ربما تكوّن لديهم الجواب أخيرا.

فقد كشفت الاختبارات أن ارتفاع مستويات الجلوكوز لم يكن هو المسؤول المباشر عن حرمان البنكرياس من قدرته على صنع الأنسولين.

وبدلا من ذلك، وجدوا أن مستقلبات الجلوكوز – المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها عند تكسير السكر – وليس الجلوكوز نفسه، هي وراء هذا الانخفاض.

وقالوا إن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى إعطاء مرضى السكري علاجات جديدة ترتكز على إبطاء عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، ومنع الحالة من التدهور.

وقالت المعدة المشاركة البروفيسور فرانسيس أشكروفت، عالمة وظائف الأعضاء: “من المحتمل أن تكون هذه طريقة مفيدة لمحاولة منع تراجع خلايا بيتا في حالة مرض السكري. ونظرا لأن استقلاب الجلوكوز يحفز بشكل طبيعي إفراز الأنسولين، فقد تم الافتراض سابقا أن زيادة التمثيل الغذائي للجلوكوز من شأنها أن تعزز إفراز الأنسولين في مرض السكري من النوع 2، وتم اختبار منشطات الجلوكوكيناز، مع نتائج متفاوتة”

وبالطبع، سيكون من المهم تقليل تدفق الجلوكوز في مرض السكري من النوع 2، إلى ذلك الموجود لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري – وليس أكثر من ذلك.

لكن هناك طريق طويل جدا لنقطعه قبل أن نتمكن من معرفة ما إذا كان هذا النهج مفيدا في علاج تدهور خلايا بيتا في مرض السكري من النوع 2.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، في آثار نقص سكر الدم في الفئران المصابة بداء السكري.

فقد تم إعطاء الفئران أدوية تمنع الجلوكوكيناز – وهو إنزيم يساعد في تكسير الجلوكوز في الدم – لمدة يومين لمعرفة ما إذا كان الجلوكوز أو تكسر الجلوكوز هو الذي يتسبب في انخفاض مستويات الأنسولين بشكل طبيعي.

وأظهرت النتائج أن الدواء كان له تأثير ضئيل على الفئران المنخفضة السكر في الدم، لكنه منع إلى حد كبير الانخفاض الكبير في محتوى الأنسولين الناتج عن ارتفاع السكر المزمن في الدم.

وقال الفريق إن انخفاض مستويات الأنسولين لدى المصابين بنقص السكر في الدم ناتج عن انهيار الجلوكوز وليس السكر نفسه.

فعندما يأكل الناس الكربوهيدرات، يتحلل الطعام إلى سكر في الدم. وهذا يخبر البنكرياس بإفراز الأنسولين، الذي يسمح للجلوكوز بدخول خلايا الجسم.

ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين.

ونظرا لأن الأنسولين ليس فعالا في تكسير السكريات، فإنه يجعل الجسم ينتج المزيد والمزيد منه.

وفي نهاية المطاف، يؤدي هذا إلى تلف البنكرياس، ومن ثم إلى خروج النظام عن السيطرة، ما يؤدي إلى بقاء مستويات السكر في الدم مرتفعة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة كوستاريكا .. مساء اليوم

اخر الاخبار

الانتخابات الامريكية.. الجمهورية كاري ليك تخسر منصب حاكم ولاية أريزونا

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يتوقع من مجموعة الـ 20 أدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

اخر الاخبار

بعد الرواج الكبير الذي لاقاه.. نوكيا تعيد طرح هاتف G400 في العديد من البلدان

اخر الاخبار

منظمة أوبك يخفض إنتاج النفط و العراق يرتفع في شهر تشرين الأول

اخر الاخبار

مؤسس شركة أمازون يؤكد انه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الادعام العام يتدخل للاشراف على ملف التحقيق في وفاة “سەهەند أحمد “

اخبار العراق

حملة واسعة لإزالة التجاوزات على حصة “هور أم نعاج” وتطبيق المراشنه

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يتوقع من مجموعة الـ 20 أدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

اخر الاخبار

بعد الرواج الكبير الذي لاقاه.. نوكيا تعيد طرح هاتف G400 في العديد من البلدان

اخر الاخبار

منظمة أوبك يخفض إنتاج النفط و العراق يرتفع في شهر تشرين الأول

الاخبار

فرح يوسف وجرعة زائدة من الرومنسية بأغنية “مسؤولة منك”

اخر الاخبار

علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

اخر الاخبار

علماء في جامعة أكسفورد يكتشفون السبب وراء اصابة الجسم بالسكر

اخر الاخبار

مؤسس شركة أمازون يؤكد انه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته

اخر الاخبار

التربية والمالية : نعمل على إدراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة 2023

الاخبار

امانة بغداد : نصب مضخات حديثة لمواجهة موسم الأمطار خلال المرحلة المقبلة

اخر الاخبار

علا غانم تعود للدراما بعد غياب 6 سنوات فى مسلسل “توحة”

اخر الاخبار

المنتخب الاردني يواصل تحضيراته للمواجهة الاسباني

اخر الاخبار

انخفاض أسعار النفط لتصل الى أدنى مستوى في 3 أسابيع

اخر الاخبار

اعلان تأميم فرع لمجموعة غازبروم الروسية في المانيا

اخر الاخبار

شي يلتقي بايدن في بالي ويحذره  من تجاوز “الخط الأحمر” بشأن تايوان

اخر الاخبار

أساليب وتقنيات الـ (CG) و(subtitle) و(breaking news ) في القنوات الفضائية