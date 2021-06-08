علاوي يؤكد.. حكومة الكاظمي تتطلع إلى مد جسور الشراكة مع مختلف الدول

علاوي يؤكد.. حكومة الكاظمي تتطلع إلى مد جسور الشراكة مع مختلف الدول

المستقلة /- اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي ، تطلع حكومة مصطفى الكاظمي إلى مد جسور الشراكة مع مختلف الدول .

وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، أن”وزير المالية علي علاوي استقبل في مقر الوزارة سفير جمهورية روسيا الاتحادية المكلف حديثا لدى بغداد البروس كوتراشيف مستشار السفارة للشؤون الاقتصادية ايليا لوبوف والوفد المرافق لهما”.

وأضاف أن” علاوي رحب بسعادة السفير واشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين” ،مؤكداً على “اهمية العمل من اجل ادامة وتطوير هذه العلاقات”.

وأشار البيان الى أن “الوزير عبّر عن تطلع الحكومة العراقية الى مد جسور التعاون والشراكة مع مختلف الدول بما فيها جمهورية روسيا وتمتين التعاون المشترك بمختلف المجالات ، لاسيما الجوانب الاقتصادية منها”.

من جانبه عبر “السفير كوتراشيف عن سعادته بالمهمة الجديدة الموكلة اليه في العراق “، معرباً بالوقت ذاته عن “دعم بلاده الكامل للعراق وبشتى المجالات”.