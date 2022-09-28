عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر ” الأخضر حياة”

المستقلة/- جامعة الدول العربية توصي بإعداد خطة زراعية تتوافق مع التغيرات المناخية.

حيث أشادت توصيات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار ” الأخضرحياة” بالجهود المصرية ومدى اهتمام القيادة السياسية بأن تصبح مصر نقطة حوارية ذات أهمية في العمل العربي المشترك نحو مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من أثارها وتوجه الدولة المصرية نحو استخدام غاز الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة غير الملوثة وكبديل لطاقة الوقود الحفري ، وأيضا تحفيز ودعم الاستمرار في الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في استخدام طرق تحولات الطاقة الشمسية الكيميائية المباشرة في تجهيز غاز الهيدروجين واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لتخزينه وسهولة استخدامه.

جاءت توصيات المؤتمر الذي قامت بعقده المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناءالمحكمة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع الجهاز العربي للتسويق واتحاد الإعلاميين العرب ومجلس الوحدة العربية الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت عنوان ” الأخضر حياة ” ضمن استعدادات مصر لقمة المناخ المزمع التي سعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ ، ،وكان قد حضر المؤتمر لفيف من الوفود العربية ووزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة وشئون المجالس النيابية ، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، والسفير محمد أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأمين عام الجهاز العربي للتسويق، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثلي هيئات عربية ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث تضمنت التوصيات اعداد الخطة الزراعية التي تتوافق مع التغيرات المناخية مع اخذ بعين الاعتبار التغيرات المتوقعة في الخريطة الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية والعمل على تطبيق البحوث الرامية إلى استخلاص المكونات الغذائية والحيوية أو المكونات الصناعية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها والترويج لمفهوم تقليل وإعادة تدوير المخلفات البلدية والزراعية

وايضا تبنى المجتمعات العمرانية الجديدة على مبدأ التحول الأخضر وزيادة الرقعة الخضراء بها حيث تتناسب مع المباني، ودعم المقيمين بالمدن الجديدة على رصد كثافة الكربون لترشيد استهلاك الطاقة الصناعية ، ( EPI) وتبني هذا المفهوم والتركيز على مؤشر الأداء البيئي ، للمدن الذكية، على جميع مستويات التنمية الزراعية.

أيضا أوصت نتائج المؤتمر بتشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية، والقيام بدورها كمنارة علمية لتحفيز المجتمع للتحول الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية ، والاستفادة من نموذج كليـة الاقتصاد والعلوم السياسية المتواجدة في جامعة لندن ، التي حصلت على المركز الأول كأول جامعة خالية من الكربون ، وأيضا تحفيز الجهود المبتكرة في التقنيات الخضراء الموفرة للتكلفة وزيادة الإنتاج ، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الصادرات الصناعية ولها انعكاس إيجابي على التنافسية التجارية أيضا الحد من استخدام وسائل النقل التقليدية من وإلى المدن الجديدة والتوسع في استخدام وسائل النقل الحديثة الكهربائية منها ودمج العملية التعليمية في توفير التقنيات الحديثة في النقل، وخاصة برامج الدراسات العليا وخلق الكوادر الهندسية والفنية لتطوير قطاع النقل والاستفادة منها في شبكات التواصل العلمي بالإضافة الى تعزيز دور الإعلام في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

بالرغم ان تغير المناخ يعد مصدر قلق للجميع، وخاصة في البلدان النامية ، إلا أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالي 0.6٪ فقط ومع ذلك تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية، لافتا الى أن مصر من أول الدول التي اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .