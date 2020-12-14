عطية: نخطط لرد الدين لفريق القاسم في الجولة التاسعة من الدوري العراقي

المستقلة /- قال مدرب الكهرباء، عباس عطية، إن قوة الفريق ظهرت بعدما نجح في إلحاق أول خسارة لزاخو في ملعبه هذا الموسم، بنتيجة 3-1.

وأضاف عطية في تصريح صحفي تابعته المستقلة , “نخطط لرد الدين لفريق القاسم في الجولة التاسعة من عمر الدوري العراقي الممتاز”.

وتابع “الكهرباء يظهر بشكل طيب حتى في المباريات التي خسرها، لم نوفق في التسجيل نتيجة قلة خبرة اللاعبين وسوء الحظ”.

ونوه “الفوز على زاخو، أعاد الثقة للفريق من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، ترتيب الفرق متقاربة والمستويات الفنية متشابهة، علينا أن نفكر في جمع النقاط في الأدوار المقبلة”.

وأشار إلى أن المباراة المقبلة أمام القاسم، مهمة للغاية، من أجل رد الدين، بعد الخروج من كأس العراق، على يد نفس الخصم.

وأوضح “المواجهة مختلفة، نملك معلومات وافية عن القاسم، عكس مواجهة بطولة الكأس، نسعى لخطف النقاط الثلاث على ملعبنا”.