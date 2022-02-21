عريس الاسماعيلية يصدم العالم مرة أخرى وهذا ما قاله

المستقلة /- تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية مقطع فيديو مستفز جدا لعريس وعروس وهم يتشاجران قبل الزفاف وضرب العريس لزوجته اثار اشمئزاز الملايين معبرين عن استيائهم من المقطع الذي ظهر الرجل وهو يشتم ويضرب زوجته بشكل هجومي ورجعي جدا.

في التفاصيل ، قضية ” عريس الاسماعيلية ” مثلما سماها الكثير اثارت جدلا واسعا بين النشطاء في العديد من الدول ، لا سيما ان مقطع الفيديو تصدر التريند مستهدفا البلاد العربية كافة ، خلال الساعات الماضية.

مؤخرا ظهر عريس الاسماعيلية عبر مقطع فيديو جميع النساء بعد تعنيف زوجته في الشارع وتبريره ذلك بأنه امرا طبيعيا في عاداتهم وقال ” “أعتذر لستات مصر كلهم وهم فوق دماغي، ولزوجتي ابنة عمي التي ليس لي سواها، ولشعب الإسماعيلة العظيم الذي أنتمي إليه”

وتابع القول ” “”بالنسبة لموضوع الأستاذ الصحفي بدن ذكر أسماء لم يحدث أنني تكلمت معه في مبلغ 100 ألف جنيه للظهور في الإعلام، والحمد لله نحن لا نحتاج أي شيء من أي شخص، وأنا ليس لي حسابات على موقع فيسبوك باسمي أو اسم إخوتي ، وأكرر اعتذاري لستات مصر كلهم ولزوجتي، وأنا تكلمت بالفطرة وبعض القنوات فهمت كلامي بطريقة خاطئة وأدخلته في موضوع خارج ما حدث”