عروض الاحتراف تنهال على مهند علي “ميمي”

المستقلة/- انهالت في الفترة الأخيرة عروض من عدة أندية للتعاقد مع العراقي مهند علي “ميمي” لاعب السيلية القطري.

وقدم ميمي عروضا مميزة في الدوري القطري هذا الموسم مع السيلية، الذي يلعب له معارا من الدحيل.

وحسب ما قاله الإعلامي علي نوري، فإن ميمي تلقى عروضا من أندية إيطالية وإنجليزية ويونانية، وكذلك أندية من تركيا أبرزها غازي عنتاب.

وعلى المستوى العربي تلقى ميمي عروضا من الشارقة والعين والوحدة من الإمارات، وبيراميدز المصري.

ومن جانبه يرغب مهند علي في الانتقال الى الدوري الايطالي.