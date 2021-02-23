عبيدات : السلالة البريطانية هي السائدة بالأردن

المستقلة /- قال وزير الصحة، نذير عبيدات، إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت زيادة في الإصابات والفحوصات الإيجابية، لفيروس كورونا في الأردن.

وأضاف عبيدات، خلال استضافته عبر برنامح نبض البلد، أن المستشفيات الأردنية ما تزال بعيدة عن الضغط، ولا تتجاوز نسبة الإدخالات فيها عن 20% إلى الآن.

ولفت الوزير إلى أن الإرتفاع في الإصابات يعود سببه للسلالة الجديدة من فيروس كورونا كورونا، الأكثر انتشارا، وباتت السلالة البريطانية هي السائدة في المملكة.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الإلتزام بتعليمات مواجهة الوباء وارتداء الكمامة دون المستوى المطلوب