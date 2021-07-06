عبور حاملة الطائرات البريطانية قناة السويس “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عبرت حاملة الطائرات البريطانية HMS QUEEN ELIZABETH، للمرة الأولى، قناة السويس، اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر ملاحية مطلعة، ‏عبور حاملة الطائرات البريطانية المجري الملاحي لـ قناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف الناتو، تضم سفنا هولندية وأمريكية، ضمن قافلة الشمال قادمة من البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى البحر الأحمر، بحمولة 93095 ألف طن، ترافقها 6 قطع حربية، 3 إمدادات 3 مدمرات.

وأضافت المصادر أن الحاملة البريطانية دخلت الخدمة في 2017 وتتسع لـ 60 طائرة حربية.

كما كشفت المصادر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية، خلال رحلتها داخل قناة السويس.