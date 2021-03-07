عبد الرزاق حمد الله يحسم مستقبله مع النصر

المستقلة/- رد المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم هجوم النصر السعودي، على الشائعات التي ترددت مؤخرا بخصوص رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ونشر هاشم سرور، نجم النصر السابق، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رسائل من حمد الله، قال فيها: “لم أفكر لحظة في مساومة النصر أو البحث عن غيره، فأنا سعيد هنا”.

وأضاف: “مهما قلت فلن أوفي النصر وجماهيره حقهم لدورهم العظيم فيما قدمت، هذا الكيان العظيم أحبه كثيرا”.

وأتم: “علاقتي مع الجميع على الإطلاق ممتازة وليس ذنبي أن هناك من يبثون الاشاعات واتضح لي أنهم لا يحبون النصر وتنخدع بهم بعض الجماهير”.

ويرتبط حمد الله صاحب الـ30 عاما بعقد مع النصر حتى صيف 2022.