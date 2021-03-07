عبد الرزاق حمد الله يحسم مستقبله مع النصر

المستقلة/- رد المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم هجوم النصر السعودي، على الشائعات التي ترددت مؤخرا بخصوص رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ونشر هاشم سرور، نجم النصر السابق، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رسائل من حمد الله، قال فيها: “لم أفكر لحظة في مساومة النصر أو البحث عن غيره، فأنا سعيد هنا”.

وأضاف: “مهما قلت فلن أوفي النصر وجماهيره حقهم لدورهم العظيم فيما قدمت، هذا الكيان العظيم أحبه كثيرا”.

وأتم: “علاقتي مع الجميع على الإطلاق ممتازة وليس ذنبي أن هناك من يبثون الاشاعات واتضح لي أنهم لا يحبون النصر وتنخدع بهم بعض الجماهير”.

ويرتبط حمد الله صاحب الـ30 عاما بعقد مع النصر حتى صيف 2022.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

لابورتا يفوز برئاسة برشلونة

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار النفط على موازنات دول الخليج؟

رياضية

يوفنتوس يدرس التخلص من رونالدو

اخر الاخبار

أبل” تتيح لمستخدميها نسخ الصور والفيديوهات إلى جوجل فوتوز

رياضية

السد يتوج بطلا للدوري القطري

اخر الاخبار

فيديو.. أنغام تكسر حاجز الـ41 ألف بأغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق”

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخبار مصر

أبرزهم الحسيني سباح المانش.. دمج ذوي الهمم في أول مسلسل درامي مصري

اخر الاخبار

فيديو.. طارق العلي يسخر من ظاهرة شرب القهوة بـ”رضاعات الأطفال”

اخر الاخبار

طهران تعلن موافقة واشنطن الإفراج عن أرصدتها في ثلاث دول بينها العراق

اخبار العراق

المرور تدعو الى الالتزام بمقررات الصحة والسلامة وتتوعد المخالفين

اخر الاخبار

المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

اخبار العراق

الكعبي يتهم بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار