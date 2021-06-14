عامر الفايز : تأجيل الانتخابات سيصب في صالح الحكومة الحالية

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، ان تأجيل الانتخابات المزمع اجرائها في تشرين الاول المقبل سيصب في صالح الحكومة الحالية، لافتا الى اميركا تدعم الحكومة وتسعى لاطالة عمرها.

وقال الفايز في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الحكومة لاتمتلك اي مبرر مقنع لتأجيل الانتخابات او الذهاب بهذا الاتجاه، الا ان المحاولات للاخلال بالوضع الامني والسلاح المنفلت او التخوف من تزوير الانتخابات كلها ذرائع قد تتحجج بها الحكومة لتأجيل الانتخابات بهدف اطالة عمرها”.

واضاف ان “المستفيد الاول من تأجيل الانتخابات هي الحكومة خصوصا انها مدعومة من قبل اميركا، اضافة الى ان بعض الاطراف تسعى لذلك التأجيل بهدف تغيير خارطة الدوائر الانتخابية”.

وأشار الفايز الى ان “واشنطن تقف الى جانب تأجيل الانتخابات بهدف تحقيق مصالحها والمجيء باطراف وحكومة تلبي طموحاتها خصوصا مايتعلق بالحوار الاستراتيجي الذي جاء مناسبا للجانب الاميركي”.