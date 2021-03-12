عاصفة رملية حمراء تضرب السعودية وتتجه إلى هذه البلد … فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ضربت عاصفة رملية قوية مدينة عرعر الواقعة على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة “القبس” إن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، فيما تتجه هذه العاصفة إلى الكويت شيئا فشيئا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.

من جانبه، نشر الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم فيديو لمدينة عرعر، وأوضح فيه أن مدى الرؤية الأفقية بلغ صفر.

وأكد المسند أن العاصفة الغبارية المرتقبة تشكلت في السادسة ونصف صباحاً في الجوف والحدود الشمالية وجنوب الأردن وهي تتحرك باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي بسرعة أفقية تتراوح بين 70 – 90 كم / الساعة، وسجلت هبات الرياح في منطقة القريات 97 كم / الساعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت من نشاط متوقع للرياح مثيرة للغبار، وذكرت أنه من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 70 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 500 متر، وقد تنعدم على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الموج لأكثر من 7 أقدام.