ظهور سلالة جديدة لكورونا .. بماذا تختلف عن سابقاتها؟

المستقلة /- اكتشفت فيتنام سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة فن إكسبريس الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله، السبت، إنه وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدى فيتنام حاليا لتفش ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن واقاليم فيتنام منذ أواخر نيسان/ أبريل فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة “.

ونقلت فن إكسبريس عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

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