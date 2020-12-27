طليقة طارق العريان تتعرض لتهديدات وتلجأ للمباحث بعد هجومها على أصالة

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان الأولى، ووالدة ابنه الأكبر، عن تعرضها لتهديدات بعد هجومها على الفنانة السورية أصالة ، لانتقادها طارق العريان واتهامه بالخيانة.

وكتبت هالة العتال ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: “طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي، لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني، وعن ابني، وعن أبوه، حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وهقول كلمة بس النهايات أخلاق”.

وقد ردت العتال ، على اتهام أصالة لزوجها السابق طارق العريان بالخيانة ، بعد ظهوره في صورة مع خطيبته الجديدة ، موجه رسالة لأصالة ، قائلة لها:”دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت”.

تابعت: “الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه”.