طلب رفع الحصانة عن وزير دفاع أسبق للتحقيق في قضية الطائرة التشيكية

المستقلة /-طلب مجلس القضاء الإعلى، رفع الحصانة عن وزير الدفاع الأسبق والنائب الحالي خالد العبيدي، على خلفية حادثة “الطائرة التشيكية”.

وذكر كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، حصل المستقلة على نسخة منه (27 كانون الأول 2020)، أن “المحكمة تجري التحقيق في القضية الخاصة بقيام المتهم (خالد العبيدي) وزير الدفاع السابق وعضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بالتصرف بالأسلحة التي تم ضبطها على متن طائرة الشحن التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدولي دون انتظار نتائج التحقيق”.

وأضاف الكتاب، أن “المحكمة قررت بقرارها المؤرخ في 6 / 2 / 2 / 2020 استقدام المتهم (خالد متعب العبيدي) وفق أحكام المادة (340) ق.ع، ولكون المتهم عضو في مجلس النواب العراقي للدورة الحالية راجين مفاتحة مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عنه بغية إكمال الإجراءات القانونية بحقه”.