طلب رفع الحصانة عن وزير دفاع أسبق للتحقيق في قضية الطائرة التشيكية

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-طلب مجلس القضاء الإعلى، رفع الحصانة عن وزير الدفاع الأسبق والنائب الحالي خالد العبيدي، على خلفية حادثة “الطائرة التشيكية”.

وذكر كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، حصل المستقلة على نسخة منه (27 كانون الأول 2020)، أن “المحكمة تجري التحقيق في القضية الخاصة بقيام المتهم (خالد العبيدي) وزير الدفاع السابق وعضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بالتصرف بالأسلحة التي تم ضبطها على متن طائرة الشحن التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدولي دون انتظار نتائج التحقيق”.

وأضاف الكتاب، أن “المحكمة قررت بقرارها المؤرخ في 6 / 2 / 2 / 2020 استقدام المتهم (خالد متعب العبيدي) وفق أحكام المادة (340) ق.ع، ولكون المتهم عضو في مجلس النواب العراقي للدورة الحالية راجين مفاتحة مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عنه بغية إكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طلب رفع الحصانة عن وزير دفاع أسبق للتحقيق في قضية الطائرة التشيكية

اخر الاخبار

صراخ واشلاء ومشاهد مرعبة .. كاميرات المراقبة ترصد اللحظة الاولى لانفجار ناشفيل المدمر

اخر الاخبار

وزارة الصحة العراقية تلوح بفرض حظر التجوال

اخر الاخبار

إعفاء الناجحين في الدور التكميلي 2019 – 2020 من أجور الدراسة

اخبار العراق

عودة دفعات جديدة من المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية إلى مقاعد الدراسة

اخبار العراق

البدأ بتحقيق مع معتقلي “عصائب أهل الحق” بمشاركة “الحشد الشعبي”

اخبار العراق

المباشرة بتوزيع مبالغ تعويضاً لـ 500 متضرر في سهل نينوى