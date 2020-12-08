طلب أردني لتوسعة السلع المعفاة من الرسوم العراقية

المستقلة /- كشفت وزير الصناعة والتجارة والتموين م. مها علي عن وجود تواصل ومباحثات مستمرة من الجانب العراقي بخصوص توسعة قوائم السلع الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت لصحيفة الغد علي ان الوزارة تتابع وتنسق مع الجارة الشقيقة العراق بشأن تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات الاردنية للسوق العراقي ورفع عدد السلع الاردنية المعفاة من الرسوم العراقية.

وكان الاردن والعراق اتفقا خلال شهر شباط من العام الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.

واشارت علي الى قيام وفد فني عراقي بريارة لعدد من المصانع الاردنية لغايات الاطلاع على واقع الصناعة الوطنية وبحث ملف عدة من بينها توسعة قوائم السلع الاردنية المعفاة من الرسوم.

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة7 % لتصل الى 325.1 مليون دينار مقابل 304.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.”