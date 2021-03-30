طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة تقارب 30 مئوية .

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة نسخةمنة , ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية بين الغائم الجزئي والغائم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي المنطقة الشمالية صحو بغيوم متفرقة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 8 مئوية والعظمى 27 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى وديالى 6 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 20 مئوية واعلاها في البصرة 31 مئوية.

اما طقس يوم الخميس المقبل فيكون صحو ا بغيوم متفرقة بعموم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق.