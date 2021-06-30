طقس العراق : استمرار ارتفاع معدلات الحرارة لتتجاوز 50 درجة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار معدلات الحرارة في الارتفاع لتتجاوز 50 درجة في وسط وجنوب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “البلاد ستشهد أجواءً لاهبة بارتفاع كبير لدرجات الحرارة في عموم البلاد”.

وتصل درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب إلى 51 درجة مئوية، وفق الراصد.

وأكّد، أن “ارتفاع درجات الحرارة سيستمر خلال يوم الخميس والجمعة، باستثناء انخفاض طفيف في المناطق الشمالية والغربية”.

وبيّن، أنّ الرياح ستكون “جنوبية خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط وبعض مناطق الوسط، و شمالية في باقي المناطق الشمالية والغربية تتحول إلى شمالية غربية في المناطق كافة صباح الخميس”.

وأوضح، أنّ “الرياح تتحول إلى شمالية غربية خلال يوم الجمعة والسبت، ما يجعل الإحساس بالحرارة أقل من الأيام السابقة”.

وتابع العلي، “تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأسبوع القادم مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

مركز الفلك الدولي يحدد يوم الثلاثاء الموافق 20 تموز كأول أيام عيد الأضحى

اخبار العراق

العراق : 6 مباريات في ختام منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

اخبار العراق

النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار ارتفاع معدلات الحرارة لتتجاوز 50 درجة

اخبار العراق

وكالة : إيران توقف تماماً خطوط إمداد الكهرباء إلى العراق

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب في أسوأ انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2016

اخر الاخبار

عملة البيتكوين تواصل مسارها الصعودي رغم وجود انباء سلبية عنها

اخر الاخبار

عملة البيتكوين تواصل مسارها الصعودي رغم وجود انباء سلبية عنها

اخر الاخبار

انفوجرافيك : كيف تواجه موجات الحر الصيفية الملتهبة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تنفي حرمانها شريحة الشباب من المشاركة بالانتخابات

اخبار العراق

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا ليسجل 75.06 دولاراً

اخبار العراق

الموارد المائية تستعرض انجازاتها خلال عام من تولي حكومة الكاظمي

اخبار العراق

وزارة الصحة : قرار إعادة فرض حظر التجوال يعتمد على الوضع الوبائي

اخبار العراق

نقابة معلمي كربلاء تفرز 1705 قطع أرض سكنية لتوزيعها بين أعضائها

اخبار العراق

التربية تستكمل الاستعدادت لاجراء الامتحان الوزاري للثالث متوسط

اخبار العراق

التخطيط تؤكد وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق

اخبار العراق

الصحة النيابية تحذر من زيادة نسب تعاطي المخدرات في البلاد