طقس العراق : استمرار ارتفاع معدلات الحرارة لتتجاوز 50 درجة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار معدلات الحرارة في الارتفاع لتتجاوز 50 درجة في وسط وجنوب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “البلاد ستشهد أجواءً لاهبة بارتفاع كبير لدرجات الحرارة في عموم البلاد”.

وتصل درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب إلى 51 درجة مئوية، وفق الراصد.

وأكّد، أن “ارتفاع درجات الحرارة سيستمر خلال يوم الخميس والجمعة، باستثناء انخفاض طفيف في المناطق الشمالية والغربية”.

وبيّن، أنّ الرياح ستكون “جنوبية خفيفة السرعة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط وبعض مناطق الوسط، و شمالية في باقي المناطق الشمالية والغربية تتحول إلى شمالية غربية في المناطق كافة صباح الخميس”.

وأوضح، أنّ “الرياح تتحول إلى شمالية غربية خلال يوم الجمعة والسبت، ما يجعل الإحساس بالحرارة أقل من الأيام السابقة”.

وتابع العلي، “تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأسبوع القادم مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة”.