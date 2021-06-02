طقس الاردن : انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء

المستقلة /- تنخفض درجات الحرارة قليلا، الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

وتميل الأجواء إلى البرودة في أغلب المناطق في ساعات الليل، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، الخميس، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء

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