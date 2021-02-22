طقس الاردن : استمرار الأجواء الباردة بأغلب مناطق

المستقلة /- تبقى درجات الحرارة الاثنين دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويستمر الطقس باردا بوجه عام، مع ظهور تدريجي لبعض السحب المتوسطة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتزيد من الإحساس بالأجواء الباردة بشكل كبير، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر متوسط الى عالي الموج.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردا الى شديد البرودة في العديد من المناطق، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، قد تترافق مع تساقط زخات البرد في أجزاء من مناطق البادية وبعض المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل كبير.

ويوم غد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أقل من المستويات المعتادة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا بوجه عام، وشديد البرودة صباحا في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية، مع هطل زخات أمطار في مناطق متفرقة قد تصحب بالرعد وزخات البرد أحيانا، ولا يستبعد أن تكون زخات البرد كثيفة أحيانا في مناطق البادية وتؤدي الى حدوث بعض التراكمات على الطرق.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردا الى شديد البرودة في العديد من المناطق، ومع وجود فرص لهطل زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، ووتركز لاحقا في جنوب المملكة مع هطل زخات من البرد قد يكون كثيفا في بعض الأحيان.

ودعا “طقس العرب” الى الحذر أثناء المسير على الطرق الصحراوية، خاصة الجنوبية، نظرا لاحتمال تراكم زخات من البرد.