طقس الاردن : ارتفاع قليل على درجات الحرارة وزخات مطرية متفرقة الجمعة

المستقلة  / – يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من البادية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وحذرت ادارة الأرصاد، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

الأحد، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اقرأ المزيد
اخبار الاردن

الموقف الوبائي في الاردن : تسجيل ٦٢ وفاة و٤٦٥٨ إصابة جديدة بكورونا

اخبار الاردن

تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في الأردن بـ 5877 إصابة و47 وفاة

اخبار الاردن

الاردن : ورادات النفط العراقي بلغت 262 الف برميل خلال الشهر الماضي

اخبار الاردن

الموقف الوبائي في الأردن : تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3259 إصابة

اخبار الاردن

طقس الاردن : عدم ستقرار جوي وأمطار رعدية خلال اليومين المقبلين

اخر الاخبار

الموقف الوبائي في الاردن : يسجل 3921 اصابة و32 وفاة بكورونا

التعليقات مغلقة.