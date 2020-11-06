طقس الاردن : ارتفاع قليل على درجات الحرارة وزخات مطرية متفرقة الجمعة

المستقلة / – يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من البادية، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وحذرت ادارة الأرصاد، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

الأحد، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.